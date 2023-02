Come annunciato nei giorni scorsi dalla Giunta faentina il servizio del GreenGo Bus gratuito che collega il centro alla periferia subirà dei cambiamenti.

L’attivazione del servizio dal Centro Commerciale Il Borgo, in via Fornarina, sostituirà il collegamento dal Centro Commerciale La Filanda al centro città.

Una novità che prevede la soppressione, dal primo marzo, di un collegamento con un ampio parcheggio, ma anche e soprattutto con diversi servizi, tra cui quelli dell’AUSL Romagna a favore di una zona con una densità di popolazione residente importante, ma non sufficiente per motivare, secondo la Lega Salvini Premier, tale scelta.

“La prima domanda, che porremo con un’interrogazione nel prossimo consiglio comunale – scrive Roberta Conti, segretaria della LEGA – riguarda i costi di questo servizio che da anni è attivo nella città di Faenza. Costi sicuramente importanti affidati sempre allo stesso gestore che hanno garantito meno traffico al centro e nello stesso tempo un servizio per i cittadini. È normale quindi sopprimere una tratta che soprattutto viene utilizzata da persone che arrivando dal forese lasciano l’auto nel parcheggio per raggiungere il lavoro in centro, ma anche da anziani che necessitano dei servizi offerti dall’AUSL? – aggiunge Roberta Conti – crediamo che sia opportuno fare luce sulle scelte di questa amministrazione e pensare ai cittadini e alle loro esigenze. Se non era possibile mantenere due tratte, sono state valutate tutte le possibilità per economizzare il servizio mantenendo alte le opportunità per le persone?” conclude Roberta Conti