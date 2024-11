Domenica 10 Novembre alle ore 13 presso il Centro Civico di Conselice, il Partito Democratico di Conselice organizza un’iniziativa pubblica in cui sarà presente il candidato a Presidente della Regione Emilia-Romagna per il centrosinistra e civici Michele De Pascale insieme alla candidata PD della Bassa Romagna al Consiglio Regionale Eleonora Proni.

“Sarà un’occasione per confrontarci sugli obiettivi futuri per il governo della nostra regione – afferma Rita Brignani, segretaria comunale del PD di Conselice – e in particolare del nostro territorio e della nostra comunità. Abbiamo davanti sfide complesse che richiedono risposte capaci di tenere assieme tanti, molti aspetti del nostro vivere sia come singoli individui sia come comunità. Crediamo , come Partito Democratico, che la Buona Politica sia quella capace di costruire le condizioni che favoriscano lo sviluppo umano, civile, sociale di ogni cittadino sapendo cogliere le trasformazioni del presente, ed imparando dagli errori del passato. Per questo la comunità democratica di Conselice sta lavorando in queste settimane per far conoscere il programma di Michele De Pascale per una Emilia-Romagna libera di sognare e capace di fare.”

Al termine sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.