Tre borse di studio per approfondire la ricerca e gli studi in chirurgia

Tre borse di studio assegnati a tre chirurghi dell’ospedale di Ravenna per approfondire in Belgio e in Corea del Sud le ricerche iniziate all’Ospedale Santa Maria delle Croci sotto la direzione del dottor Giampaolo Ugolini. I tre riconoscimenti sono intitolati alla memoria di Eva Tombarelli Silvestrini e Mariarosa Vergoni Silvestrini, madre e moglie del dottor Dante Silvestrini che da 13 anni effettua una donazione alla comunità ravennate. Quest’anno la scelta di effettuare una donazione alla Fondazione Flaminia per finanziare progetti di ricerca. Le borse di studio saranno rinnovate nei prossimi anni e ricadranno sempre in ambito oncologico, cardiologico e medico-sociale. L’anno prossimo saranno intitolate al padre di Dante Silvestrini