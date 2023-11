È il campione italiano e mondiale di apnea dinamica Mauro Generali l’ospite d’onore del Centro Sub Nuoto Club 2000 che mercoledì prossimo 29 novembre racconterà la sua avventura e i suoi record di questa ineguagliabile disciplina. L’appuntamento, aperto a tutti con ingresso gratuito organizzato dalla Sezione Subacquea della società di Faenza, è alle 20.30 nell’aula dei corsi presso la piscina di Via Marozza.

Generali parlerà degli aspetti dell’apnea agonistica, delle prestazioni di punta dell’apnea indoor e del suo lungo percorso apneistico, che l’ha portato al raggiungimento dell’incredibile misura di 300 metri.

Nato a Bologna il 17 dicembre 1974, Generali ha cominciato a praticare apnea in mare dopo aver frequentato un corso di subacquea nel 1994. Ha seguito il primo corso di apnea nel 1998 e nel 2002 è diventato istruttore CMAS; contemporaneamente ha iniziato ad utilizzare la monopinna come autodidatta.

Da due anni Mauro Generali, tesserato per l’Apnea Team 506 H2BO di Bologna, è campione italiano assoluto monopinna. Ai Campionati mondiali di Apnea Indoor della Confederazione mondiale delle Attività Subacquee, svoltosi in Kuwait in maggio, nonostante uno stato di forma non ottimale ha centrato tre primati personali in altrettante gare, di cui due record italiani. In particolare con le bipinne ha raggiunto i 270,60 metri migliorando il suo record fatto a marzo (4° posto nella competizione) e, soprattutto, con la monopinna è arrivato a 300 metri, che gli valgono, oltre al record italiano, l’argento mondiale e, ancor di più, gli permettono di scrivere un’importante storia dell’apnea nazionale e mondiale, essendo il sesto uomo al mondo ad aver raggiunto la distanza di 300 metri, contro atleti di 15-20 e oltre anni più giovani di lui.