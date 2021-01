Tragedia nella notte: ragazzo 26enne cade dal tetto dell’ITIS e muore sul colpo

Questa notte, poco dopo le 24, i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’auto medica si sono precipitati all’istituto superiore ITIS Nullo Baldini di Ravenna dove un ragazzo di 26 anni, per cause ancora da accertare, è precipitato dal tetto della scuola. La caduta per il giovane, che probabilmente si trovava sul tetto dell’edificio con un amico, si è rivelata fatale: il 26enne è infatti morto sul colpo dopo un volo da oltre 10 metri, e quando sono giunti sul posto i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Per fare luce sulla dinamica degli eventi sono intervenute anche cinque volanti della polizia. Poco dopo il tragico evento davanti alla scuola sono giunti anche alcuni amici della vittima, sconvolti per l’accaduto.