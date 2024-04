Torna POLIS Teatro Festival che nel 2024 giunge alla sua settima edizione mettendo al centro un German Focus!

Mercoledì 24 aprile (ore 21.00, Teatro Alighieri) prologo straordinario di POLIS Teatro Festival di Ravenna, che apre la sua settima edizione, dedicata a un focus internazionale sul teatro contemporaneo dell’area di lingua tedesca, con lo spettacolo Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, che, dopo il grande successo della prima internazionale al Teatro Arena del Sole di Bologna, debutta al Teatro Alighieri di Ravenna. Il nuovo lavoro di ErosAntEros, con musiche originali dal vivo della band cult slovena Laibach, apre alla grande il festival, con un prologo speciale in collaborazione con La Stagione dei Teatri.

Lo spettacolo è una produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Slovensko Mladinsko Gledališče in collaborazione con Cankarjev Dom, TNL – Théâtre National du Luxembourg, ErosAntEros – POLIS Teatro Festival in collaborazione con Ravenna Teatro per la data ravennate, Teatro Stabile di Bolzano.

ErosAntEros continua la sua ricerca sul teatro impegnato che non dimentica la potenza estetica della forma, con un nuovo progetto a partire da un grande classico teatrale del Novecento. Confrontandosi in scena con la band cult slovena Laibach.

Santa Giovanna dei Macelli, dicono ErosAntEros, è ancora un testo attuale, che affronta temi da noi non distanti, offrendo l’occasione per metterli in relazione dialettica con il nostro presente attraverso l’utilizzo di video di realtà. E se i miliardari rileggono Marx per salvare il capitalismo da se stesso, noi rileggiamo Santa Giovanna dei Macelli per liberarci di esso, portandola in scena all’interno di un allestimento in cui le parole di Brecht vengono affidate ad attori di lingue diverse, proprio perché nell’era della globalizzazione soltanto unendo le forze possiamo portare a termine la rivoluzione che sola può concedere alle generazioni future di continuare a vivere su questo pianeta.

Lo spettacolo è introdotto dall’incontro (ore 18, sala Corelli, Teatro Alighieri) Work in the age of capitalism, tra la compagnia di Santa Giovanna dei Macelli e il pubblico, coordinato e moderato da Marco De Marinis. L’incontro è trasmesso anche in streaming sui canali del festival.

POLIS Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros, entra poi nel vivo, dal 7 al 12 maggio 2024, per ospitare, nei principali luoghi culturali di Ravenna (Teatro Rasi, Artificerie Almagià, Teatro Socjale) numerosi eventi, tra cui, nomi di punta della scena teatrale europea, prime nazionali, coproduzioni e significativi momenti di confronto tra artisti, studiosi e operatori internazionali, che confermano la proposta artistica di respiro europeo distintiva del festival.

POLIS Teatro Festival è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Svizzera per la Cultura – Pro Helvetia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dall’Ambasciata della Repubblica di Slovenia.