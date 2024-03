Torna domenica 3 marzo la “Giornata del Socio” Enpa, l’evento per ricordare l’importanza di chi sceglie di sostenere i volontari della Protezione Animali tutti i giorni. I volontari dell’Associazione

saranno in oltre 120 piazze italiane per parlare di tutela degli animali, raccontare come ci si può prendere cura di loro e accogliere i vecchi e nuovi soci per il lancio del tesseramento 2024. L’Enpa di Lugo sarà presente con i suoi volontari all’infermeria felina di Bizzuno dalle 15 alle 18 con un banco dedicato alle iscrizioni e ai rinnovi. Ci sarà anche la possibilità di conoscere e coccolare gli ospiti della struttura.

L’elenco di tutte le piazze dove saranno presenti i banchetti Enpa e dove sarà possibile iscriversi lo trovate qui: https://enpa.org/giornatadelsocio/



Tutti coloro che si iscriveranno o rinnoveranno la propria iscrizione presso il banchetto Enpa, riceveranno la tessera Socio 2024 insieme a un simpatico regalo: un braccialetto con la scritta “IO STO CON GLI ANIMALI”.

Si può essere dalla parte degli animali anche se si è minorenni! I minori di 18 anni, infatti, potranno ENPAtizzarsi diventando ENPAdefender e con l’iscrizione riceveranno un utile righello, l’omaggio che l’associazione ha dedicato ai soci più giovani.



Inoltre, quanti lasceranno al banco il proprio indirizzo mail riceveranno nei giorni successivi un carnet di buoni sconto di diverse aziende che hanno deciso di sostenere Enpa.