Ladri in azione nel fine settimana a Ravenna. Diverse le segnalazioni nelle chat di vicinato e nei gruppi Facebook di effrazioni e tentativi di effrazioni nelle case. Nella notte fra venerdì e sabato i ladri hanno fatto irruzione in una proprietà privata a Borgo Sisa dopo aver oscurato alcune luci attorno allo stabile. Sono però stati costretti alla fuga vista la presenza in casa dei proprietari. Identiche segnalazioni sono quindi arrivate da via Celletta e da via Zisa e da Bastia.

Venerdì un episodio analogo si era verificato a San Pietro in Trento, alle 20.30, con i ladri messi in fuga dall’abbaiare dei cani.

Intorno all’1.40, invece, la banda del cric è entrata in azione su via Ravegnana, in zona San Rocco, ma anche in questo caso il furto non è stato portato a termine per l’entrata in funzione dell’allarme che ha fatto scappare i malviventi. Un episodio identico è stato segnalato anche nei pressi del Cinemacity.

Nella prima serata di domenica, intorno alle 20, i ladri hanno quindi forzato una finestra di un’abitazione a Madonna dell’Albero. Anche in questo caso tuttavia non sono riusciti ad entrare nell’edificio.

Identiche segnalazioni si sono susseguite nel territorio forlivese, in particolare nelle frazioni di San Tomè e Borgo Sisa.