Terminata la nuova area sportiva al parco Mita

Lavori di riqualificazione al Parco Mita alla conclusione. È stata infatti terminata la realizzazione della nuova area sportiva dove sarà possibile giocare a pallacanestro e a pallavolo. L’intervento rientra all’interno di una strategia di riqualificazione di quattro aree di Faenza: oltre al Parco Mita, piazza Dante, per arredi, illuminazione e telecamere, piazza San Francesco e piazza Rampi insieme a piazza Ricci. 170 mila l’investimento complessivo , 125 mila euro a carico della Regione, 45 mila a carico dell’Unione della Romagna Faentina. Nel protocollo d’intesa sono inoltre inseriti altri progetti quali la realizzazione di attività di promozione della cittadinanza attiva e di formazione del volontariato per la sicurezza, come ad esempio il progetto Fa Tam Tam