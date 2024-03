Arriva la primavera e la campagna torna nel cuore verde di Ravenna con i โ€œ๐“๐ž๐จ๐๐จ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐†๐ซ๐ž๐ž๐ง๐ƒ๐š๐ฒ๐ฌ2024โ€: appuntamenti tematici gratuiti, per tutta la famiglia, tra la natura del Parco Teodorico con cibo a km 0, agri-picnic, mercatini, laboratori e animazioni.

Giunta alla terza edizione, la rassegna, promossa da Coop San Vitale, Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, da questโ€™anno si arricchisce di nuove collaborazioni con associazioni del territorio che vanno ad ampliare il programma.

Dal 7 aprile si susseguiranno, infatti, sei domeniche pensate per cittadini, turisti, famiglie, da trascorrere immersi nel verde dello splendido Parco Teodorico!

Ogni domenica sarร dedicata ad un tema diverso e sarร sempre accompagnata dallโ€™agri-picnic a km zero in collaborazione con il Ristoro Teodorico e dal mercato degli agricoltori di Campagna Amica Ravenna.

๐๐‘๐Ž๐†๐‘๐€๐Œ๐Œ๐€

D๐’๐’Ž๐’†๐’๐’Š๐’„๐’‚ 7 ๐’‚๐’‘๐’“๐’Š๐’๐’† -๐‘บ๐’‘๐’Š๐’“๐’Š๐’•๐’–๐’‚๐’๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’†๐’„๐’๐’“๐’‘๐’ (ore 10-19)

In collaborazione con Ass. Culturale DEA NATURA

Oltre 30 operatori olistici faranno conoscere, attraverso dimostrazioni pratiche, le innumerevoli discipline dedicate a benessere e salute.

Market con opere di ingegno, spazio yoga, campane tibetane e mandala.

Animazione per i piรน piccoli con Tata Fata (ore 10.30-12.30).

Laboratorio Mandala con Maria Grazia Marcinรฒ per grandi e bambini (ore 14.30).

_____ _____ _____

๐’ ๐’๐’Ž๐’†๐’๐’Š๐’„๐’‚ 14 ๐’‚๐’‘๐’“๐’Š๐’๐’† -๐‘ฐ๐’๐‘ฎ๐’Š๐’‚๐’“๐’ ๐’Š๐’๐’๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’Š๐’—๐’ (ore 10-19)

In collaborazione con RAVENNA CENTRO STORICO

Handmade Market: oltre 60 creativi mostreranno i loro capolavori. Oggetti unici e realizzati esclusivamente a mano per un evento allโ€™insegna dellโ€™artigianato creativo.

Animazione per i piรน piccoli con Tata Fata (ore 10.30-12.30).

Spettacolo del Billo Circus (ore 16.00).

_____ _____ _____

๐’ ๐’๐’Ž๐’†๐’๐’Š๐’„๐’‚ 21 ๐’‚๐’‘๐’“๐’Š๐’๐’† -๐‘ท๐’†๐’ ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’ ๐’๐’‚๐’๐‘ป๐’†๐’๐’ ๐’๐’“๐’Š๐’„๐’ (ore 10-19)

In collaborazione con FIAB RAVENNA

Biciclettata turistica di Ravenna con partenza da Piazza Kennedy e arrivo al parco Teodorico.

Laboratori creativi per bambini (dalle ore 11.00).

Intrattenimento musicale con Chorus Fantasy (ore 15.00).

_____ _____ _____

๐’ ๐’๐’Ž๐’†๐’๐’Š๐’„๐’‚ 28 ๐’‚๐’‘๐’“๐’Š๐’๐’† -๐‘ป๐’†๐’๐’ ๐’๐’“๐’Š๐’„๐’๐’—๐’Š๐’๐’•๐’‚๐’ˆ๐’† &๐’‚๐’“๐’• (ore 10-19)

Esposizione di artigianato handmade, complementi di arredo e oggettistica vintage.

Mostra di pittura e scultura in collaborazione con “Ravenna Incontra lโ€™Arte”.

Per i piรน piccoli laboratorio d’arte con Magiomo LAB e laboratorio di ceramica (ore 10.30-12.30).

_____ _____ _____

๐’ ๐’๐’Ž๐’†๐’๐’Š๐’„๐’‚ 5 ๐’Ž๐’‚๐’ˆ๐’ˆ๐’Š๐’ -๐‘ญ๐’†๐’”๐’•๐’‚๐’ ๐’†๐’Š๐’‡๐’Š๐’๐’“๐’Š (ore 10-19)

La primavera invade il parco Teodorico!

Piante, fiori, rose, erbe aromatiche e opere dโ€™artigianato

Laboratorio floreale per grandi e bambini con Floricoltura Bandini (ore 10.30-12.30).

_____ _____ _____

๐’ ๐’๐’Ž๐’†๐’๐’Š๐’„๐’‚ 12 ๐’Ž๐’‚๐’ˆ๐’ˆ๐’Š๐’ -๐‘ญ๐’†๐’”๐’•๐’‚๐’ ๐’†๐’Š๐’ƒ๐’Š๐’Ž๐’ƒ๐’Š (ore 10-19)

Nelle verdissima cornice del parco Teodorico una giornata tutta dedicata ai bambini con spettacolo di marionette, truccabimbi, palloncini e zucchero filato!

Informazioni dettagliate sui canali FB e IG Ristoro Teodorico e FB-IG Campagna Amica Ravenna

Prenotazioni๐š๐ ๐ซ๐ข-๐ฉ๐ข๐œ๐ง๐ข๐œ a๐ฅ๐Ÿ‘๐Ÿ’๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ•๐Ÿ–๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ‘๐Ÿ‘.