Stretta alla movida, divieto di consumazione in piedi sul posto e chiusura anticipata dei locali

Il Premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte un nuovo Dpcm per il contenimento del contagio in vigore da domani che tra le varie norme introduce un’ulteriore stretta a bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie fino al 13 novembre. Le attività dei servizi di ristorazione saranno quindi consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo, mentre restano consentiti la consegna a domicilio e l’asporto. Dalle 21 sarà inoltre vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto.