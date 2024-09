Strade pericolose: Faenza segnala la brisighellese, la modiglianese e via Madrara

La brisighellese, all’altezza di Quartolo, all’incrocio con via Pideura, la modiglianese, nel rettilineo di Rivalta, e la Madrara. Sono le tre strade pericolose che il Comune di Faenza ha segnalato alla Prefettura, teatro spesso di incidenti stradali, purtroppo anche mortali. Per quanto riguarda via Madrara, la richiesta di maggior sicurezza è arrivata direttamente dai residenti. Con questa segnalazione, in sostanza, il Comune di Faenza chiede all’ente governativo di riferimento interventi per obbligare i mezzi in transito su quelle strade a ridurre la velocità.