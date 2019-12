I Carabinieri della Compagnia di Ravenna in pattuglia lungo le strade del centro in Uniforme di Rappresentanza. Un colpo d’occhio davvero suggestivo quello che in occasione delle festività di Natale e di Capodanno stanno offrendo i militari della compagnia cittadina. Una presenza gradevole ma anche efficace; la pattuglia, composta da due militari, svolge un servizio di prossimità al cittadino.

Tutti i militari della Compagnia, inoltre, sono impegnati in questo particolare periodo in servizi di controllo straordinario del territorio di competenza per prevenire reati predatori, quali furti ai danni delle abitazione lasciate vuote da chi è partito per la settimana bianca, oppure scippi o rapine nei principali luoghi di shopping in questi giorni particolarmente affollati e caotici.

I servizi, così come disposto dal Comando Provinciale dell’Arma di Ravenna, interessano l’intera provincia e vedono i Carabinieri in prima linea per garantire a tutti un Natale sicuro.