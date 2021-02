Steward anti-Covid in ospedale e stipendi tagliati: il sindacato verso la proclamazione dello stato di agitazione

L’emergenza Coronavirus ha determinato l’introduzione di una nuova figura all’ingresso degli ospedali: si tratta dei cosiddetti “steward”, operatori che garantiscono il rispetto delle misure anti-contagio all’entrata dei presidi e che contribuiscono al controllo degli accessi nelle strutture sanitarie. Questi lavoratori, come afferma il sindacato Filcams Cgil, ricevono però un compenso inadeguato, e devono inoltre fare i conti con contratti di lavoro precari. L’incontro tra Filcams Cgil e Ausl Romagna non ha portato esiti positivi a favore dei lavoratori, per questo il sindacato si dichiara pronto a proclamare lo stato di agitazione.