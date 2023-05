Start Romagna e AMR informano che, a seguito delle riaperture delle scuole secondarie di secondo grado disposte a Ravenna e Faenza, da oggi nelle principali località del bacino ravennate il servizio è tornato ad essere quello feriale scolastico, come già avviene nei bacini di Rimini e Forlì Cesena.

In tutti e tre i bacini, ed in particolare in quelli di Forlì-Cesena e Ravenna,permangono delle strade chiuse mentre altre, seppur riaperte al traffico veicolare, rimangono interdette al transito per i mezzi pesanti. Pertanto, alcune linee restano soppresse e altre osservano un percorso modificato.

Si invita la clientela a consultare, sul sito web di Start Romagna, l’apposita sezione“Modifiche ai servizi per emergenza idrogeologica”, accessibile dalla homepage, dove vengono continuamente pubblicati gliaggiornamenti relativi alle varie linee.

Si specifica, inoltre, che molte corse potrebbero subire dei ritardi a causa dell’inevitabile congestionamento del traffico dovuto alla chiusura di alcune strade.

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero InfoStart 199.11.55.77 e che sono attivi i canali WhatsApp Start Romagna (331.65.66.555) e Telegram.