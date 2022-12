Si è svolta in questi giorni una breve cerimonia di consegna degli attestati di frequenza alle partecipanti al corso di assistente alla persona svoltosi nei mesi scorsi. Gli attestati sono stati consegnati dall’assessore ai Servizi sociali Gianandrea Baroncini, alla presenza delle operatrici dello Sportello per la non autosufficienza.

“Voglio congratularmi con le partecipanti e ringraziare loro e il servizio sociale – ha affermato Baroncini – per l’impegno con cui hanno portato a termine questo e altri percorsi formativi, impegnativi e non sempre facili. Da diversi anni il Comune di Ravenna promuove la formazione al ruolo dell’assistente familiare, un ruolo di grande importanza per il nostro tessuto sociale, per i nostri anziani, autosufficienti e non, e per le loro famiglie, che possono trovare così un sostegno reale, un’assistenza nelle loro necessità primarie nel contesto domestico abituale di vita e di relazioni, favorendone il benessere e al contempo dando sollievo alle famiglie”.

Erano presenti 15 delle 29 partecipanti. Il corso, completamente gratuito, si è articolato in 13 incontri settimanali, per un totale di 64 ore complessive di formazione e un test finale.

Avviato dallo Sportello sociale per la non autosufficienza, il corso ha permesso di ottenere una preparazione di base della figura professionale di assistente alla persona, consentendo anche alle partecipanti di accedere alla certificazione nazionale per il riconoscimento della professione di badante.

Negli anni lo sportello del Comune di Ravenna (e nel distretto sociosanitario) ha realizzato diversi corsi di formazione come questo, grazie alla convenzione con LibraAzione (tramite la piattaforma Self della Regione Emilia Romagna) o in collaborazione con Filcams CGIL, formando dal 2018 ad oggi oltre 120 assistenti familiari.

Anche durante l’emergenza sanitaria il corso ha sempre avuto luogo, seppure in modalità da remoto, a testimonianza di un bisogno sempre crescente di figure preparate, di sostegno agli anziani.

Lo Sportello sociale per la non autosufficienza unisce le attività dei precedenti servizi SAP – Servizio Aiuto alla Persona e Badami. Si rivolge a persone non autosufficienti, anziani, disabili e alle famiglie in cerca di assistenti familiari. Lo Sportello è rivolto sia alle assistenti familiari per una qualificazione del loro lavoro (formazione, iscrizione alla Banca dati nazionale), sia a chi cerca un sostegno o una badante per un familiare non autosufficiente.