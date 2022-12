Un atlante digitale per ripercorrere Ravenna al tempo di Dante

Un’atlante digitale per tornare alla Ravenna del 1300, la Ravenna conosciuta da Dante, la sua urbanistica, la cultura musicale e letteraria, il modo di vestire, i luoghi frequentati dal poeta. Presentato al Museo Dante di Ravenna il progetto curato dal dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, per conto del Comune di Ravenna, in occasione delle celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri. Il tour digitale, governabile tramite touchscreen, sarà caratterizzato da canti, video, ricostruzioni tridimensionali, interviste a docenti e ricercatori universitari. Quattro i filoni principali delle visite: “Dante a Ravenna”, “Ravenna nella Commedia”, “Il Cenacolo ravennate” e “La Ravenna del XIV secolo”

Crediti:

Progetto a cura di Alessandro Iannucci e Nicolò Maldina

Coordinamento tecnico Simone Zambruno

Comitato scientifico: Elisa Tosi Brandi, Luigi Canetti, Maria Cristina Carile, Nicoletta Guidobaldi, Sebastiana Nobili, Raffaele Savigni, Alessandro Volpe

Elaborazione Atlante digitale a cura di FrameLAB – Multimedia & Digital Storytelling, laboratorio di ricerca del dipartimento di Beni culturali, Università di Bologna (Marco Cornaglia, Filippo Larini, Roberta Lodisco, Alice Magrini, Federica Giacomini, Arianna Mecozzi, Francesca Fabbri, Giulia Cardoni, Federica Collina, Hubert Gamba, Lorella Nozza Bielli)

Per le riproduzioni video-fotografiche contributo di: Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Direzione regionale musei Emilia-Romagna, Istituzione Biblioteca Classense, Opera di Religione della Diocesi di Ravenna