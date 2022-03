Indumenti invernali e per i mesi più caldi donati all’associazione Malva Ucraini di Ravenna da parte del gruppo di volontari “I colleghi di Grisù” dei Vigili del Fuoco della provincia di Ravenna. I pompieri, durante il turno libero, hanno così portato alle donne ucraine residenti sul territorio ravennate una rilevante quantità di vestiti da inviare nell’Est Europa. In concomitanza con l’8 marzo, sono state donate anche mazzi di mimose per le volontarie dell’associazione Malva. Tutto il materiale è stato depositato in un magazzino messo a disposizione da Giovanni e Vania Amadori in attesa poi di essere inviato in Ucraina