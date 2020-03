Sorelle di corpo: Dress Again inaugura una nuova linea di vestiti realizzati da volontarie e persone svantaggiate

Una nuova linea produttiva per Dress Again, la realtà nata per dare una seconda vita agli indumenti che arrivano in Caritas grazie alle donazioni. Il laboratorio artigianale di via Sant’Ippolito, a Faenza, ha partecipato al format culturale “Sorelle di corpo”, il programma di iniziative ideato da una decina di associazione, sotto il coordinamento di Fatti d’Arte, per parlare della donna, di femminismo e femminilità oggi. Una sfilata di nuovi abiti, trasmessa in streaming, per mostrare le nuove collezioni realizzate dalle volontarie, dalle sarte e dalle persone svantaggiate o richiedenti asilo del laboratorio artigianale