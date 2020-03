Consegna a domicilio di spesa e farmaci: partito il servizio della Croce Rossa. In molti chiedono di diventare volontari

È stato attivato su tutto il territorio nazionale il servizio di spesa e consegna farmaci a domicilio da parte della Croce Rossa per aiutare anziani, persone fragili e immunodepressi, categorie di persone alle quali in questi giorni è fortemente sconsigliato recarsi in farmacia o andare al supermercato. Nel territorio della Romagna Faentina il servizio era stato richiesto direttamente dai vari Comuni, poi, viste le molte analoghe richieste provenienti da altre amministrazioni, è stata direttamente la Croce Rossa ad attivare un numero verde da chiamare, valido su tutto il territorio nazionale, per i cittadini che volessero richiedere il servizio. Contemporaneamente sono molte le persone che telefonano in Croce Rossa per offrirsi temporaneamente volontari in questo periodo caratterizzato dal Coronavirus