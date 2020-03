L’Asd 100 km del Passatore ha diffuso una nota stampa per chiarire se l’edizione 2020 si svolgerà regolarmente o meno. Con le nuove disposizioni, infatti, è diventato impossibile per gli atleti italiani allenarsi in vista della competizione e in molti hanno scritto all’associazione per avere chiarimenti. Inoltre non è ancora sicuro che la gara possa essere organizzata garantendo la sicurezza di partecipanti e spettatori. L’Asd ha fatto quindi sapere che l’eventuale modifica della data di partenza della Firenze-Faenza 2020 o la cancellazione della gara stessa, la 48esima edizione, causa emergenza pandemia Coronavirus, sarà resa nota dopo la data del 3 aprile 2020. A partire dai giorni successivi saranno fornite anche informazioni in merito alle iscrizioni già effettuate ed a quelle in divenire.