Inaugura Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 18 alla Galleria Laboratorio Dis-ORDINE in via D’Azeglio, 42, a Ravenna, la mostra di mosaici di Rita Benzoni nell’ambito della Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo 2022 e delle Celebrazioni dantesche estese dal Comune di Ravenna a tutto il 2022.

Dante e la Divina Commedia sono da sempre fonte d’ispirazione per ogni artista.

Lo hanno interpretato, pittori, scultori, poeti, attori, registi. Rita Benzoni ha voluto rendere omaggio al Sommo Poeta raccontando il suo “viaggio” fra arte visiva, letteratura e cinematografia per arrivare al mosaico scegliendo alcuni interpreti dei protagonisti della Commedia. E così, Vincent Cassel diventa Dante e Alba Rohrwacher è Beatrice; Vittorio Gassman veste i panni di Virgilio e Greta Rubino quelli di Francesca; Carmelo Bene si trasforma nel Conte Ugolino e Leo Ferré in Caronte. Rita unisce fra loro mondi diversi, ma che insieme danno forma concreta a una ricerca espressiva volutamente senza confini di spazio, tempo e genere.

Rita Benzoni è nata a Ravenna nel 1964. Ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Durante gli studi accademici ha approfondito con grande passione lo studio del mosaico attraverso la ricerca e lo sviluppo delle tecniche antiche e moderne. Nel 1992 si è trasferita in Veneto dove tuttora vive e lavora. Negli ultimi anni si è dedicata in particolar modo a tre progetti artistici molto importanti grazie ai quali ha esposto le sue opere in diverse mostre collettive fra l’Emilia Romagna e il Veneto: “ESPRESSIONI”, “NELLA SELVA OSCURA” 6 artisti con Dante, “LE NOTTI DELLA CHIMERA” forme d’arte per Dino Campana Antico ex-Convento dell’Osservanza a Brisighella (RA) e a Villa Verlicchi di Lavezzola. La sua ricerca artistica è concentrata in particolar modo sullo studio del ritratto attraverso il quale cerca l’espressione e la profondità interiore. L’arte figurativa si fonde con la ricerca psicologica. Attraverso il ritratto dà forma ai sentimenti e alla fragilità del soggetto che vuole raccontare. Con il ritratto ricerca la forma tangibile al concetto astratto di anima.

Sei volti per Dante

dal 3 al 30 dicembre 2022

lun-mar-merc-giov-ven 10-12.30 / 15.30-18.30

festivi su prenotazione all’indirizzo info@dis-ordine.it

Galleria Laboratorio Dis-ORDINE

Via Massimo D’Azeglio, 42 – 48121 Ravenna