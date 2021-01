Confermato per domani, in Emilia-Romagna, il rientro a scuola per gli studenti delle superiori. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini che, in un lungo post, non manca di esprimere perplessità sulla “situazione di incertezza” che aleggia sulla scuola alla luce della parole del Comitato Tecnico Scientifico che, stamane, ha dato parere positivo sul ritorno in classe per gli studenti superiori.

Confermato per domani, in Emilia-Romagna, il rientro a scuola per gli studenti delle superiori. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini che, in un lungo post, non manca di esprimere perplessità sulla “situazione di incertezza” che aleggia sulla scuola alla luce della parole del Comitato Tecnico Scientifico che, stamane, ha dato parere positivo sul ritorno in classe per gli studenti superiori.