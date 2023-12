Il forte vento ha scoperchiato nelle ultime ore la tensostruttura dello stadio di Lugo ed ha causato il cedimento di alcuni alberi su via Piratello. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco di Lugo, Davide Ranalli.

I dipendenti comunali e i gestori sono stati da subito impegnati per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Hera ha inoltre reso noto che le isole ecologiche del territorio lughese sono state chiuse per l’eccessivo vento.