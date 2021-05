Nuovo primario per l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Lugo

Nuovo Direttore per l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Lugo. Il dottor Andrea Colombelli, dopo le esperienze in Francia (Basse-Terre), a Pavia e Milano, è ora il nuovo primario dell’ortopedia lughese, uno dei reparti al centro della riorganizzazione ospedaliera a causa del coronavirus. Su 27 posti letto originariamente previsti, infatti, oggi il reparto ne conta una ventina. Tuttavia i numeri sono tornati ad essere paragonabili al periodo precedente la pandemia: più di venti interventi a settimana, nonostante oggi il personale sia inferiore rispetto al 2018 quando si era toccato i 1100 interventi all’anno. Oltre al dottor Colombelli, oggi in Ortopedia all’Umberto I sono operativi 9 medici, 12 infermieri e 6 operatori socio sanitari