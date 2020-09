Scuola, conciliazione casa-lavoro, giovani: analisi e proposte in una serata ideata da Faenza Cresce

Scuola, politiche giovanili e politiche di conciliazione per le famiglie. Sono stati i temi dell’incontro organizzato da Faenza Cresce in Piazza della Molinella per aprire l’ultima settimana di campagna elettorale a sostegno della candidatura di Massimo Isola. Un incontro al quale sono intervenuti il sindaco Giovanni Malpezzi e la dirigente scolastica Maria Saragoni per illustrare lo sforzo messo in atto dal Comune e dal mondo scolastico per la ripartenza. Accanto a loro sul palco anche Giampiero Leo, in passato assessore alla Gioventù del Comune di Torino e assessore alla Cultura per la Regione Piemonte. Un incontro per tornare a rilanciare le proposte di Faenza Cresce per la scuola alla vigilia della riapertura degli istituti.