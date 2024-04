Come lo scorso anno, anche nel 2024 ScritturaFestival, sotto la direzione artistica di Matteo Cavezzali, farà tappa a Faenza presso Faventia Sales.

Gli appuntamenti che ci riguardano da vicino sono venerdì 26 aprile:

– ore 17:00 Vincenzo Levizzani presenta “Quando fuori piove. Storia e futuro della pioggia” (Il Saggiatore) in compagnia di Federico Savini

– ore 18:30 Mauro Covacich presenta “Kafka” (La Nave di Teseo)

– ore 21:00 Antonio Iovane presenta “Il carnefice. Storia di Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine” (Modadori) in dialogo con Gianni Gozzoli

Tutto il calendario del festival lo trovate qui: http://www.scritturafestival.com

Sta nascendo una nuova realtà a Faenza che sarà attiva a breve: la Kids&Us Language school propone corsi di inglese anche ai piccolissimi a partire dai 9 mesi. Conta già molte scuole in tutta Italia e aprirà una sede anche in città. E’ possibile prenotare una sessione informativa che si terrà presso di noi cliccando su questo link https://forms.gle/9hM29knRRFwc9Qah9 oppure inviando una mail a faenza@kidsandus.it o al telefono 3758591388.

Ecco due righe di presentazione:

“Kids&Us offre un approccio naturale e intuitivo all’apprendimento della lingua, con materiali didattici vivaci e corsi pensati per stimolare la mente dei più piccoli. La nostra filosofia si basa sull’immersione totale nella lingua inglese, con un focus particolare sull’ascolto e la conversazione fin dai primi passi.

Vi invitiamo a venire a trovarci per una sessione informativa dove potrete: