Incidente sabato sera all’incrocio fra via Corbari e via Canal Grande, intorno alle 22.45, dove è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni dopo uno scontro fra un’auto e uno scooter. La dinamica di quanto successo è al vaglio degli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina. L’auto, una Ford Fiesta, stava percorrendo via Canal Grande in direzione del centro storico di Faenza. Alla guida un ragazzo di 20 anni. Lo scontro fra i due veicoli è avvenuto dopo che la vettura ha svoltato in direzione di via Corbari. Lo scooter ha centrato la Ford sulla fiancata sinistra. Il 17enne è stato sbalzato di sella ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sono stati chiamati i soccorsi. Il personal del 118 ha predisposto per lo scooterista un trasferimento in elicottero al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente le condizioni del giovane sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente previsto. Il ragazzo è stato così trasportato a Cesena con un codice di media gravità.