Scippi in serie a novembre segnalati dalle chat di vicinato

Scippi in serie a Ravenna. Dinamiche che si ripetono, ma non è chiaro se gli autori siano sempre gli stessi. I bersagli invece sono sempre donne, spesso anziane, da sole, alle quali viene rubata la borsa. A denunciare i ripetuti episodi sono le chat di vicinato e i gruppi Ravenna SOS Sicurezza e Ravenna SOS Chat – Aiutiamo le FFOO. A colpire sono persone a piedi o in motorino, con il volto sempre nascosto da un cappuccio o da un casco. Solo nel mese di novembre sono stati segnalati 8 episodi, ma potrebbero essercene molti altri.