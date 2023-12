Contrasto alla violenza sulle donne in primo piano nella seduta di ieri sera del Consiglio Comunale. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, introdotta dall’assessora alle Pari Opportunità Anna Giulia Gallegati, è intervenuta la consigliera dell’Assemblea Legislativa Regionale Roberta Mori che ha portato, attraverso le sue parole, la sua vasta esperienza nel campo delle politiche di parità e di contrasto alla violenza maschile. “Sento che come comunità siamo in cammino su questo tema importantissimo – ha detto Mori nel suo intervento – . Ce lo dice la reazione delle piazze e le tante iniziative che sono state messe in atto dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin”.

La discussione è stata arricchita dall’intervento dei consiglieri: Silvano Verlicchi e Roberta Bravi (Per la Buona Politica), Andrea Valentinotti (Pd), Mattia Valgimigli (Lega Nord – Salvini Premier) Fabrizio Lolli (Gruppo Misto), Davide Solaroli (Gruppo Misto), Mauro Marchiani (Movimento 5Stelle), il sindaco Davide Ranalli.

Dopo la presentazione di Dup e Bilancio 2024/2026 da parte del sindaco Ranalli il Consiglio ha approvato cinque delibere.

La delibera contenente le modifiche statutarie della società TE.AM. srl è stata approvata con 14 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo) e 8 contrari (Lega Romagna – Salvini Premier, Per la Buona Politica, Movimento 5Stelle, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli, Gruppo Misto/Davide Solaroli); uguale votazione per l’immediata eseguibilità.

La delibera con provvedimenti in merito al contratto di affitto di ramo d’azienda per le farmacie comunali è stata approvata con 16 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Movimento 5Stelle, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli) e 7 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier, Per la Buona Politica, Gruppo Misto/Davide Solaroli); uguale votazione per l’immediata eseguibilità.

La variazione al bilancio di previsione 2023/2025 con applicazione parziale dell’avanzo è stata approvata con 14 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo), 1 contrario (Gruppo Misto/ Davide Solaroli) e 7 astenuti (Lega Romagna- Salvini Premier, Per la Buona Politica, Gruppo Misto/ Fabrizio Lolli); uguale votazione per l’immediata eseguibilità.

La variazione al bilancio di previsione per copertura del debito fuori bilancio per i lavori di via Cantarana dopo l’alluvione e la relativa regolarizzazione del debito di somma urgenza sono stati approvati all’unanimità come l’immediata eseguibilità.

Nello spazio dedicato alle comunicazioni è intervenuto Mauro Marchiani (Movimento 5Stelle) per informare che stanno prendendo il via i mercatini Lugo Dona gestiti da Pro Loco nel Pavaglione che hanno registrato un vero boom di adesioni e per ricordare il lavoro e l’importanza dei volontari e del volontariato; Roberta Bravi (Per la Buona Politica) ha posto l’attenzione sulla vicenda che ha coinvolto una donna di Lugo che ha denunciato per molestie un dirigente della Pubblica Assistenza, successivamente condannato, e che in seguito non è stata riammessa come volontaria, sulla vicenda una tramissione televisiva ha acceso i fari e la capogruppo ha proposto che il Consiglio si interessi alla questione anche incontrando la famiglia; Davide Solaroli (Gruppo Misto) ha parlato dell’Open day che coinvolge il 2 dicembre delle scuole di Lugo facendo notare che coincide con l’accensione dell’albero di Natale e chiedendo al Comune una cabina di regia per non realizzare sovrapposizioni.

Il Consiglio ha infine esaminato alcune risposte a interrogazioni presentate dai consiglieri.