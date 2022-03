Cobas sanità e Cobas scuola in presidio nella mattinata di martedì di fronte all’ingresso dell’ospedale di Ravenna. È lo sciopero dell’8 marzo indetto per le condizioni lavorative di molti settori, condizioni ancor più difficili e precarie proprio per le donne. Lo sciopero potrebbe comportare alcuni disservizi quindi nelle prestazioni sanitarie, nei trasporti pubblici, nella scuola e in altri settori.