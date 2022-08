Il suo tasso alcolemico rilevato dopo lo schianto costato la vita a tre persone la scorsa notte a Pinarella di Cervia, sul litorale Ravennate, è risultato essere circa il doppio di quello consentito per mettersi al volante.

Per questo motivo per la giovane alla guida della Mercedes 180 – una 24enne della provincia di Brescia – è scattato l’arresto su disposizione del Pm di turno Cristina D’Aniello per omicidio plurimo stradale e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza.

La giovane si trova ora piantonata in ospedale a Cesena: né lei né l’amica bresciana di 25 anni che le viaggiava accanto, sono in pericolo di vita sebbene abbiano riportato lesioni di una certa entità. Prognosi di 90 giorni per la terza donna ferita – una 55enne ravennate – la quale viaggiava sulla Fiat Panda scontratasi frontalmente attorno all’una su via Bollana con la Mercedes. Le vittime sono un 39enne di Forlì che guidava uno scooter subito dietro alla Panda. Poi una 52enne ravennate che viaggiava sulla Panda e, contrariamente a quanto riferito in un primo momento, una 62enne di Gambettola, nel Cesenate, che si trovava sempre sulla Panda.

(fonte ANSA)