Importante finanziamento assegnato all’Unione dei comuni della Romagna faentina da parte del Ministero della Famiglia. Si tratta di 209mila euro assegnati all’ente nell’ambito del bando “Educare in comune”. A darne notizia è il deputato Marco Di Maio, vice presidente dei deputati di Italia Viva.

“E’ evidente che la pandemia abbia reso più acute le situazioni di svantaggio che riducono le opportunità educative per molti bambini e ragazzi, anche nel nostro territorio – afferma Marco Di Maio -. D’altra parte, le reti di prossimità sul territorio hanno un ruolo cruciale nell’intercettare le situazioni di bisogno che sono nei territori e devono essere sostenute”.

Il progetto propone azioni di intervento per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare, sui territori, modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come strumenti d’intervento.

Le proposte progettuali promosse dai comuni dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, al fine di renderli individui attivi e responsabili all’interno delle proprie comunità di appartenenza, promuovendo il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti. Le proposte progettuali dovranno, inoltre, prevedere interventi e azioni in linea con gli obiettivi della Child Guarantee e dovranno essere volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi, tenendo conto degli aspetti relativi al genere, all’età e alle provenienze culturali, nonché alle diverse abilità dei bambini e adolescenti coinvolti.