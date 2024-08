Terminato il lavoro di pulizia e manutenzione straordinaria dei muri, della copertura in plexiglass e dei corrimani lungo le scale destinate ai pedoni nel sottopasso di corso Garibaldi, in questi giorni si stanno svolgendo gli ultimi ritocchi con la risistemazione della piccola area verde adiacente. Nel dettaglio, gli operai della ditta incaricata sta bonificando l’area dai rifiuti gettati impropriamente, dalle cartacce e bottiglie abbandonate e dalle erbacce. Nel frattempo, sempre nell’ambito della realizzazione delle ciclopedonali, all’interno del progetto di Smart Mobility Network di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria, dal sottopasso sino al semaforo tra corso Garibaldi e viale delle Ceramiche, dopo l’allargamento della porzione di marciapiede tra via Roma e corso Garibaldi, sono stati installate alcune barriere salva-pedoni. A giorni, infine, verrà realizzata, nel sottopasso di corso Garibaldi, la segnaletica orizzontale e l’installazione dei due specchi convessi, lato via Ravegnana e corso Garibaldi, indispensabili per aumentare la sicurezza degli utenti. Da segnalare purtroppo che proprio nel corso della notte, non appena terminato il lavoro di pulizia straordinaria del sottopasso, la mano di un vandalo ha vergato uno scarabocchio con un pennarello sul muro della scala che conduce verso il centro.

Ancora una volta, l’amministrazione lancia un appello rivolto al senso civico degli utenti di quel manufatto per evitare di danneggiare o imbrattare un bene pubblico destinato alla comunità:

“Siamo tutti custodi del nostro territorio e ciascuno di noi ha il dovere di proteggere e valorizzare i luoghi che amiamo e che utilizziamo tutti i giorni, dimostrando così che possiamo essere una comunità responsabile”.