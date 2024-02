Ottimi risultati per le squadre maschili e femminili under 14 della scherma faentina, che domenica 11 febbraio si sono fatte onore al Trofeo Interregionale “Città di Forlì”.

La squadra femminile che attualmente detiene il titolo regionale, era composta questa volta da Emma Agostini, Emma Fabbri, Margherita Bosi e Sofia Lama, che dopo un inizio un pò in salita sono riuscite a superare i turni di eliminazione diretta fino alla semifinali a cui purtroppo non sono riuscite ad accedere. Si sono però riscattate nella finalina per il terzo e quarto posto, vincendo con ampio margine e salendo così sul terzo gradino del podio.

Stesso risultato per la squadra under 14 maschile, composta da Antonio Saviano, Federico Donatini, Pietro Lotti e Riccardo Venturelli. I ragazzi hanno dimostrato grinta e determinazione fin dai primi assalti, classificandosi terzi dopo la fase iniziale dei gironi. Dopo aver superato i primi turni di eliminazione diretta, non riescono come le ragazze ad accedere alla finale, ma si riscattano e vincono la finalina classificandosi in terza posizione.

Un percorso particolare quello del faentino Elia Rossi, che è stato inserito in una squadra di Forli, situazione che gli ha dato la possibilità di emergere e guidare la squadra Forli/Faenza fino alla finale per il terzo e quarto posto, vinta poi dalla squadra faentina.

Stessa situazione per Virginia Baraccani, che si è unita alle allieve di Ravenna creando la squadra Ravenna/Faenza, e salendo insieme a loro sul terzo gradino del podio.

Nel pomeriggio si sono messi alla prova i più giovani tra gli schermidori faentini, dimostrando grinta, determinazione e tanta voglia di divertirsi tirando di scherma. Da segnalare la gara di Domitilla Foschini nella categoria Prime Lame, anno 2014, che accede alla finale a 8 classificandosi 6° , a seguire un’ottima gara anche per Edoardo Mazzini e Gregorio Benerecetti che si sono distinti con onore considerando che per Greg si trattava della prima gara.

Scherma e divertimento anche per le categorie esordienti del 2015 e del 2016 i più piccoli a mettersi alla prova e per molti di loro per la prima volta. Hanno partecipato per l’anno 2015 Giulia Santandrea, Valeria Roncasaglia, Caroli Giulio e Emanuele Spigoni, mentre per l’anno 2016 Alice Berger e Nicolò Brugnoni.

A seguire a fondo pedana i numerosi schermidori Faentini, era presente tutto lo staff tecnico al completo. Le parole del tecnico Filippo Servadei “È stata una lunga giornata di gare, ma anche di soddisfazioni. E’ stato bello vedere come i nostri giovani atleti seppur di categorie diverse si sono supportati ed aiutati a vicenda. Per molti dei più piccoli, si tratta del gruppo che in palestra chiamiamo “Minions” , era la prima esperienza di gara, ma si sono messi in in gioco senza timore e con coraggio, e soprattutto con la voglia di divertirsi, sono orgoglioso di loro. Buone prestazioni anche di tutti i ragazzi delle gare a squadre, era importante per i ragazzi mantenere alto il livello e la concentrazione, perchè a fine mese li accompagnerò ai Campionati Italiani a squadre a Bolzano, sarà una gara tosta me i ragazzi hanno le potenzialità per raggiungere ottimi risultati.’