Con l’esibizione a Tredozio e Faenza del Mestizo Saxophone Quartet, si è concluso venerdì 24 luglio Sax Arts Concerti 2020, il percorso musicale proposto quest’anno da Sax Arts Festival. Nella settimana precedente si erano invece tenuti i tre concerti di Romance del Diablo, l’omaggio alla musica di Astor Piazzolla interpretato da Marco Albonetti con i Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana.

«Sono state proprio le Amministrazioni Comunali e le Istituzioni Culturali di Faenza, Russi e Tredozio a dare, infatti, lo slancio per costruire l’edizione 2020 della nostra rassegna» afferma il direttore Artistico Marco Albonetti. «Abbiamo voluto sottolineare i legami forti con la nostra identità, nei luoghi in cui abbiamo svolto i nostri concerti nel corso degli anni ed insieme alle persone che ci hanno sempre accompagnato.» E infatti oltre alle istituzioni e agli sponsor, anche quest’anno non è mancato il supporto di quanti hanno condiviso il percorso della rassegna. «Una volta terminati i concerti, sono molte le persone da ringraziare – prosegue Albonetti – e mi fa piacere, in particolare, nominare quelli che chiamiamo gli “amici del festival“, vale a dire Andrea Baldini, l’Avvocato Gian Franco Fontaine, Fernando Predoli, Gianna Tasselli e Matteo Terrabusi che, come ogni anno, si sono spesi personalmente per Sax Arts.»

Le scelte musicali, da una parte, hanno ripreso alcune delle esperienze portate nelle stagioni più recenti della rassegna e, dall’altra, sono state concepite per rispettare le disposizioni legate all’Emergenza Covid-19. «Alla fine, è andato tutto bene… Anche il tempo ci ha assistito nell’ultima serata, quando invece era prevista pioggia…» osserva Albonetti nel tracciare un bilancio delle serate. «Abbiamo realizzato cinque serate e, in ogni occasione, tutti i posti sono stati prenotati ed occupati: certo, si tratta di modalità e numeri del tutto diversi da quelli degli scorsi anni ma, come tutti, abbiamo dovuto fare i conti con una situazione a dire poco inedita e possiamo definirci soddisfatti per il riscontro ottenuto. Le nostre comunità vogliono tornare a vivere una vita normale, ogni singola persona sente il bisogno di questo: la musica è senz’altro un mezzo eccellente per arrivare a questo risultato, ci trasporta e ci ricollega con le nostre emozioni più profonde.»

Entrambe le proposte musicali scelte per Sax Arts Concerti 2020, hanno proseguito il lavoro operato in questi ultimi anni. «Il Mestizo Saxophone Quartet è una spalla ormai sicura per il nostro festival: quattro musicisti internazionali che hanno scelto l’Italia per studiare e vivere, una formazione di altissima qualità, riconosciuta nei più importanti contesti. Romance del Diablo è il concerto nato per il Ventennale del festival, nel dicembre scorso. In quell’occasione, abbiamo registrato un disco che uscirà nei prossimi mesi: sembra passata una vita da allora e sono cambiate moltissime condizioni. Nei concerti tenuti a Russi, Faenza e Tredozio abbiamo presentato il materiale con un organico più limitato nei numeri senza perdere nulla, però, in intensità e calore. È stato un modo per restituire un’emozione al nostro pubblico e, aggiungo, per riprendere l’energia di alcuni dei posti del cuore del nostro festival come il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, Palazzo Fantini di Tredozio e i Giardini della Rocca di Russi.»