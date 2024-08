Dopo il successo dei primi due appuntamenti con i “Picnic a Palazzo” nella magica e suggestiva location di Palazzo San Giacomo (Russi). Giovedì 29 agosto, dalle 18 alle 23, intrattenimento gratuito per i più piccoli, animazioni e musica dal vivo nel verde e nella tranquillità della campagna.

Promossi dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, i Picnic saranno come sempre all’insegna del buon cibo contadino, di stagione e ad origine garantita grazie alla presenza degli agricoltori locali.

Come si svolge la serata?

I Picnic a Palazzo sono davvero per tutti! In famiglia, in coppia o con gli amici, raggiungi San Giacomo in auto o in bicicletta, porta la tua coperta, componi la tua cassettina-picnic con le bontà contadine, i vini autoctoni, le birre agricole, gli agri-aperitivi, gusta sotto le stelle e divertiti!

Il programma della serata:

Dalle ore 18:

Apertura del ‘Market dei Creativi’

Wizard Games con Kid Lights: una nuova ed entusiasmante avventura per apprendisti maghi e streghe per bambini dai 5 agli 11 anni. Per partecipare prenotazione obbligatoria sul sito di Kid Lights (https://www.kidlights.it/)

Dalle 20.45 si ride con la commedia di musica e teatro ‘Campione d’incassi’ di e con Andrea Grossi. Se è vero che “uno su mille ce la fa” questo spettacolo parla di tutti gli altri novecentonovantanove che non riescono a raggiungere il successo della ribalta ma, nonostante questo, continuano a lottare per la propria arte. “Campione d’Incassi” è uno spettacolo dove il racconto si fa strada tra le canzoni e parla della felicità e della sua costante ricerca. Con Andrea Grossi (voce e chitarra acustica) sul palco anche Mauro Mussoni (contrabbasso) e Maurizio Piancastelli (tromba).

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare la mostra “Il segno dell’Acqua” di Andrea Bernabini, ospitata all’interno del Palazzo fino al 16 settembre 2024.