Anche la stazione ferroviaria di Castel Bolognese è tra le fermate interessate dall’interruzione della linea ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini che, come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, riguarda le stazioni tra Imola e Forlì nei giorni di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto 2024. Tale interruzione è necessaria per consentire interventi di manutenzione straordinaria sulla linea.

Durante queste giornate, i treni in transito saranno sostituiti da un servizio di autobus. Per garantire la sicurezza e la fluidità del servizio sostitutivo, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha emesso un’ordinanza di divieto di sosta, analogamente a quanto già avvenuto in occasioni precedenti.

Modifiche temporanee alla viabilità a Castel Bolognese

Con l’ordinanza dirigenziale n. 547 / 2024, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio di Trenitalia e i mezzi di trasporto pubblico di linea, nelle seguenti strade: Via Santa Croce (lato Firenze) dal civico 250 fino all’intersezione con Piazzale della Stazione e Viale Cairoli, Viale Cairoli (lato Bologna) dall’intersezione con Piazzale della Stazione fino al civico 29. Il divieto di sosta sarà in vigore dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni 27, 28 e 29 agosto 2024.

Inoltre, verrà istituito un senso unico di marcia in direzione Bologna-Forlì, dalla Piazza 2 Agosto fino al Piazzale della Stazione.

Sul posto, presente la segnaletica verticale per indicare le deviazioni e i divieti in vigore in questo periodo.

Per informazioni invece sul servizio di trasporto ferroviario, si invita a consultare il sito di Trenitalia o di recarsi presso la biglietteria della Stazione.