Esselunga correrà insieme ai runner di Maratona di Ravenna Città d’Arte in programma dall’8 al 10 novembre 2024.

Una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Italia sarà title sponsor dell’evento grazie a un nuovo accordo di collaborazione. ESSELUNGA Maratona di Ravenna Città d’Arte sarà il nuovo naming dell’evento del weekend romagnolo.

La partnership nasce dall’impegno di Esselunga per i territori e le comunità in cui è presente. Lo scorso maggio, infatti, l’azienda ha inaugurato a Ravenna in via Antica Milizia, nella zona sud-est della città, il suo primo supermercato della Romagna. Una struttura sorta in un’area che è stata oggetto di un importante intervento urbanistico, tra spazi verdi e residenze, oltre al nuovo supermercato che occupa una superficie di vendita di circa 2.500 mq dotata anche di un’ampia area ristoro grazie alla presenza del Bar Atlantic.

“Siamo orgogliosi di diventare partner di un evento tra i più seguiti e partecipati della città che ha la capacità di coinvolgere e attrarre un pubblico sempre più vasto e variegato – commenta Roberto Selva, direttore Marketing e Comunicazione di Esselunga. Questa collaborazione risponde alla volontà di essere vicini alle comunità in cui operiamo, anche attraverso la valorizzazione di iniziative sociali e culturali. Aver scelto di “correre” la Maratona di Ravenna rientra in un più ampio impegno di Esselunga a sostegno dello sport che ha alla base la condivisione di valori comuni. Lo sport evoca uno stile di vita sano ed equilibrato e l’attenzione per una corretta alimentazione, che Esselunga, produttore oltre che distributore, promuove sia nell’offerta ai propri clienti che nell’ideazione di progetti dedicati”.

“Stiamo vivendo un periodo molto positivo – sottolinea Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – per quanto riguarda i riconoscimenti del lavoro fatto fino ad oggi e tutto questo è sicuramente una spinta a far sempre meglio. Ecco un marchio che non ha bisogno di presentazioni e che siamo lieti di affiancare al nome del nostro evento. Esselunga è un’eccellenza italiana, che aggiunge prestigio alla Maratona di Ravenna, con la sua storia che racconta di successi e di una gestione aziendale di riferimento per tantissime realtà. Proprio quello che vuole essere Ravenna Runners Club nel mondo del running. Sono certo che sarà una bella esperienza che porterà grandi benefici di visibilità e notorietà ad entrambe le parti, sia nel nostro territorio che in ambito nazionale”.