Tutto pronto per la Route21 Chromosome on the Road, che prenderà ufficialmente il via sabato 4 settembre 2021 a Cervia. Si rinnova quindi l’appuntamento annuale con il viaggio che porterà ragazzi affetti da sindrome di Down in giro per l’Italia in un esaltante tour in moto.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Diversa-Mente di Verona, che da anni realizza progetti di inclusione per le persone con disabilità. Vivere un’avventura indimenticabile, superare i propri limiti, tornare a casa arricchiti: è questo lo spirito che dal 2015 anima la Route21 Chromosome on the Road, organizzata da Gian Piero Papasodero e giunta alla sua settima edizione.

Saranno sette i giovani che quest’anno prenderanno parte al tour e gireranno l’Italia da Nord a Sud a bordo di una Harley-Davidson Ultra Limited 107, protagonista della sua terza edizione consecutiva. I ragazzi si alterneranno in una sorta di staffetta che li vedrà tutti riuniti, il 4 ottobre a Viterbo, per la tappa conclusiva del viaggio.

A capitanare la spedizione ci sarà Gian Piero Papasodero, ideatore della Route21 e vicepresidente di Diversa-Mente, che da anni ormai si dedica a questa iniziativa con impegno e passione.

“Sono molto orgoglioso di essere riuscito a portare avanti questo progetto sociale – afferma Papasodero – soprattutto in un momento storico in cui la pandemia ci ha costretto a rinunciare a molte cose. La settima edizione della Route esprime la continuità e la solidità dell’iniziativa, diventata ormai linfa vitale per i ragazzi e per noi uno stimolo a migliorarci. Oggi posso dire siamo davvero una famiglia”.

Papasodero sarà alla guida della motocicletta che condurrà ognuno di questi ragazzi a vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Lungo il tragitto amici e sostenitori si uniranno alla spedizione e percorreranno qualche chilometro della Route.

Nel suo lungo viaggio, la Route21 toccherà ben 25 città lungo lo stivale e farà tappa, tra le altre, a Lignano Sabbiadoro, Torino, Genova, Livorno, Pescara, Crotone, Catania, e poi di nuovo su verso Amatrice, Roma e Viterbo, dove si concluderà.

Il viaggio partirà da Cervia, in provincia di Ravenna, dove i partecipanti si raduneranno già venerdì 3 settembre per un’altra esperienza esaltante, un giro in aereo. Il sabato mattina, invece, parteciperanno al Sangiovese Run 2021. La sera verrà organizzata una festa in loro onore presso il Grand Hotel Cervia dove domenica 5 settembre alle ore 11.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione della Route21 Chromosome on the Road.

All’evento presenzieranno oltre a Gian Piero Papasodero, vicepresidente dell’associazione Diversa-Mente, anche la presidente Nicole Wederich e l’intero direttivo. Subito dopo i motori si accenderanno per portare la Route21 a Correggio, per la tappa successiva del tour.