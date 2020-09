Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, insieme a tutti i servizi e associazioni con i quali collabora, continuerà a garantire una rete preziosa di servizi e attività dedicati al sostegno alla genitorialità a partire dalla primissima infanzia e fino all’adolescenza.

Oltre alle consulenze educative e consulenze familiari rivolte al singolo genitore o in coppia, come lo scorso anno sarà disponibile anche uno spazio di consulenza orientativa scolastica e formativa per i genitori e/o ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Il Programma Infanzia, dedicato a genitori di piccoli e piccolissimi, prevede incontri settimanali rivolti alla fascia d’età 0/36 mesi, attività laboratoriali per bambini da 3 a 9 anni ed incontri pubblici e gruppi di confronto per genitori con figli da 0 a 10 anni. Il primo appuntamento dedicato ai genitori con figli 5-10 anni è previsto già per mercoledì 30 settembre alle ore 20.30 “Ripartiamo! Scuola, attività e tempo libero”

Il Programma Adolescenza, rivolto a famiglie che vivono questa delicata fase dei figli, prevede occasioni di confronto in gruppo oltre a videoconferenze con esperti di fama nazionale per riflettere sull’esperienza vissuta dai nostri giovani in questo particolare periodo storico. Appuntamento da non perdere dedicato ai genitori con figli adolescenti è il 20 ottobre alle 20.30 con il Dott. Piotti “Adolescenza e Covid: tra paura e desiderio”.

Per supportare i genitori che vivono l’esperienza della separazione coniugale, ricordiamo che il Centro per le Famiglie supporta tramite consulenze, mediazioni familiari, Gruppi di Parola per figli di genitori separati e un approfondimento in videoconferenza.

Visto il periodo di emergenza che stiamo vivendo, tutti gli eventi saranno condotti in modalità online e/o in presenza nel rispetto delle normative in vigore in materia di sicurezza sanitaria.

Infine si ricorda che, in collaborazione con le Associazioni del territorio, si organizzano attività e servizi dedicati al sostegno all’allattamento naturale e al sostegno di genitori con figli che hanno disturbi specifici dell’apprendimento o che soffrono di disturbi del comportamento alimentare.

Tutte le iniziative sono ad iscrizione obbligatoria.

I Programmi Infanzia e Adolesccenza sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Faenza e/o sulla pagina Facebook “Centro Famiglie Unione Romagna Faentina”.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 0546 691871 oppure inviare una email a informafamiglie@romagnafaentina.it.