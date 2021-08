Il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Ravenna, lancia il sostegno del suo partito a Michele de Pascale per la riconferma a Sindaco della città. In visita a Ravenna si è reso disponibile al confronto con molti sostenitori per selfie e commenti. Chiaro sul politica vaccinale (pienamente a favore) e mantiene ferme le sue idee di ricerca del dialogo con i talebani.