Riparte con un pomeriggio all’insegna della bellezza e del buon vino il progetto “Romagna a tu per tu“, attraverso cui la Strada della Romagna valorizza i tesori enogastronomici locali e promuove l’immagine più autentica del territorio ravennate, fatta di ospitalità, buona tavola ed eccellenze culturali.

Sabato 5 marzo, alle ore 15.30, l’appuntamento è al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza per una visita guidata alla mostra “Gioia di Ber” dedicata alle ceramiche da vino e da acqua usate in Italia dall’antichità classica fino ai giorni nostri. Al termine dell’esperienza museale, ci si sposterà a Podere La Berta per una visita alla cantinae una degustazione guidata di alcune etichette più rappresentative abbinate a salumi e formaggi tipici serviti con l’immancabile piadina romagnola. Il contributo di partecipazione per il pomeriggio è di 30 euro. Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 33812744770

Nato per attirare turisti ed emozionare i visitatori del territorio attraverso iniziative di qualità incentrate sulle eccellenze in ambito enogastronomico, culturale e naturalistico, il progetto “Romagna a tu per tu” vede cantine, agriturismi, aziende agricole e luoghi della cultura associati alla Strada della Romagna aprire le porte durante tutto l’anno per offrire presso le proprie strutture esperienze speciali da vivere in sicurezza e con il massimo del divertimento.