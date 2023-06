La rassegna Cena & Concerto di Monte Brullo proseguono il 21 giugno con il Festival Beat con Mal con Michele e i Corvi il 21 giugno, l’Omaggio a Lucio Dalla il 23 giugno con una raccolta fondi pro alluvionati di Faenza, i Ribelli con Fiordaliso il 28 giugno, gli Homo Sapiens il 12 luglio e Luana Babini con Mauro Ferrara il 19 luglio.

Il grande Fausto Leali sarà recuperato martedì 4 luglio e il Festival Pop con Trio Italiano, Guercia Figura Goffa e Arancia Meccanica si terra’ il 23 agosto mentre Veglione Romagnolo con Roberta Cappelletti & Emisurela si terra’ il 30 agosto. Si prosegue poi fino a fine settembre con tante altre sorprese e tanti ospiti.

Venerdì 23 giugno dalle ore 20 si terra’ l’Omaggio a Lucio Dalla “Stelle sotto casa di Lucio” dopo il successo ottenuto a Bologna il 4 marzo scorso per la Festa della Musica e Raccolta Fondi pro Alluvionati di Faenza. Si esibiranno per la prima volta Gli Alluvionati del Liscio guidati da Alvio Focaccia e prodotti da Giordano Sangiorgi con il brano Fuga di Secondo Casadei dedicato alla figura del grande ciclista Giuseppe Pipaza Minardi affinche’ la sua fuga ci faccia guardare avanti per la ripartenza. Si esibiranno inoltre in omaggio a Lucio Dalla nel decennale della scomparsa Roberto Costa, Tao, Milena Mingotti, Le Frequenze di Tesla, Emil Spada, Tizio Bononcini, Anna Luppi, Cadavere Squisite, Francesco Gilioli, Marco

Baroni, Marcello Romeo, New Drops e tanti altri.

Il calendario prosegue poi con mercoledì 28 giugno con i Ribelli e Fiordaliso, mentre in luglio la programmazione prevede il 4 luglio Fausto Leali, il 12 luglio gli Homo Sapiens, il 19 luglio Luana Babini e Mauro Ferrara, il 26 luglio la cover band di Zucchero Funky Gallo, mentre si profila un agosto strapieno con ilo 23 agosto il Festival Pop con Trio Italiano, Arancia Meccanica e Guercia Figura Goffa con le voce di Gaetano Barbarito, Vittorio Bonetti e Moreno Lombardi, il 30 agosto Veglilone Romagnolo con Roberta Cappelletti e le Emisurela mentre a settembre il 6 settembre i Dik Dik e il 13 settembre La Compagnia che interpreta Lucio Battisti.

La direzione artistica e ‘a cura di Monte Brullo e Casa della Musica. Tutto Made in Faenza e oramai punto di riferimento romagnola della musica italiana.