Il circolo Sogni, in collaborazione con Cinemaincentro, presenta: “Giuseppe Tagliavini – Il mio mondo di effetti speciali. L’appuntamento è per mercoledì 14 giugno alle 18,30 a Rocca Cinema, all’interno della Rocca Brancaleone di Ravenna. L’ingresso è libero, non è necessario prenotare. In caso di di maltempo l’incontro si terrà, alla stessa ora,

al cinema Mariani di Ravenna.

Si tratta davvero di un incontro dal vivo imperdibile con Giuseppe Tagliavini, mago degli effetti visivi e vincitore con “Avatar 2” dell’Oscar di settore. Il ravennate Giuseppe Tagliavini è un visual effect artist che si è trasferito da diversi anni in Nuova Zelanda dove lavora per la prestigiosa Weta FX, che si è appena aggiudicata l’Oscar

più importante del settore grazie ad “Avatar 2 – La via dell’acqua”. Dopo alcuni anni di assenza, Tagliavini torna nella sua Ravenna dove ha mosso i primi passi nel mondo degli effetti speciali. Uno dei suoi primissimi cortometraggi è stato in concorso nella seconda edizione del festival Corti da Sogni – Antonio Ricci. Era il 2001 e Tagliavini immaginò una Ravenna invasa dagli alieni. Da allora la sua carriera ha conosciuto un’ascesa inarrestabile che lo ha portato a realizzare gli effetti visivi per capolavori del calibro di Avatar, Inception, Il trono di spade, Harry Potter, lo Hobbit.

Nel corso dell’incontro alla Rocca Brancaleone, Tagliavini terrà una masterclass in cui spiegherà la sua professione e come si ottengono gli effetti visivi che hanno letteralmente conquistato gli spettatori di tutto il mondo.

L’incontro è il recupero dell’evento inizialmente programmato per il 23 maggio poi rinviato per maltempo e rientra nelle iniziative della 24esima edizione del festival Corti da Sogni – Antonio Ricci. Il festival è organizzato col patrocinio del Comune di Ravenna –

assessorato alla Cultura e in collaborazione con Cinemaincentro, Arena del Sole, UICC.