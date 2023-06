Grave incidente a Barbiano, nel comune di Cotignola, nel pomeriggio di lunedì. In via Caduti del Lavoro si è verificato uno scontro fra una Seat e un trattore per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna. Dopo la chiamata alla Centrale Operativa, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. Le conseguenze più gravi sono state a carico dell’uomo alla guida del trattore, sbalzato dall’abitacolo dopo l’urto. L’uomo, classe 1961, è stato caricato a bordo dell’elimedica e trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Meno grave il conducente dell’auto, un uomo del 1980, trasportato però anch’egli in ospedale.

La strada è stata chiusa alla viabilità da parte delle forze dell’ordine per permettere i soccorsi e per registrare i rilievi del sinistro stradale.