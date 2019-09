Ridurre lo spreco alimentare imparando a riusare il cibo in eccesso: il progetto dell’istituto Matteucci

Studiare le tradizioni culinarie per ridurre lo spreco alimentare. Il progetto, nato all’interno dell’istituto comprensivo Matteucci, da una collaborazione con il Rotary, è stato portato avanti nell’ultimo quadrimestre nelle classi quarte e quinte del Tolosano e delle Pirazzini e nelle classi prime delle Cova-Lanzoni. Obiettivo: recuperare i piatti delle antiche tradizioni per imparare come riutilizzare i cibi ed insegnare le ricette ai genitori, imparando al contempo a fare una spesa più oculata al supermercato