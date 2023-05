Domani, martedì 23 maggio 2023, il Classis Ravenna riapre le porte al pubblico con il consueto orario: tutti i giorni 10.00 – 17.00.

Il Museo riprende quindi la propria attività ordinaria, anche se qualcosa, dalla scorsa settimana, è inevitabilmente cambiato.

“Nella drammatica situazione dei giorni scorsi il Museo Classis, in pieno accordo col sindaco Michele de Pascale, ha messo immediatamente a disposizione spazi e strutture con una operazione molto complicata sul piano organizzativo e gestionale, resa possibile dalla straordinaria disponibilità e collaborazione di tutti i volontari e le volontarie presenti, coordinati dalla direttrice Francesca Masi – dichiara il presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli. E fino qui direi tutto normale o quasi nel senso che la messa a disposizione degli spazi è il minimo che una struttura come la nostra possa fare in circostanze come questa. Ma c’è un piccolo (grande) valore aggiunto di cui siamo molto orgogliosi. Abbiamo dato la possibilità ai nostri ospiti, fino a che è stato possibile, di far conoscere il nostro museo e le sue attività. In buona sostanza Classis Ravenna Museo della città e del territorio (il suo titolo ufficiale) è oggi, a buon diritto, Classis Ravenna Museo per la città e per il territorio”.

Si segnala, infine, che sempre da domani, martedì 23 maggio 2023, tutti i seguenti siti museali saranno aperti regolarmente: la Domus dei Tappeti di Pietra, il Museo Tamo Mosaico Mosaico, Museo e Casa Dante, la Tomba di Dante e il Quadrarco di Braccioforte, la Cripta Rasponi e i Giardini pensili, il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna e l’Antico Porto di Classe.