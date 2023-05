Effettuate le necessarie verifiche tecniche, sono stati appena riaperti al transito i ponti sullo scolo Lama di via Trieste (zona Pala De Andrè), via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania) e via Romea (tra le rotonde Grecia e Gran Bretagna) con le seguenti limitazioni: divieto di circolazione per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate e velocità massima di 30 chilometri orari.