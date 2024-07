Ravenna continuerà ad essere considerata dal Governo “porto sicuro” per lo sbarco di migranti

Ravenna continua ad essere considerato dal Governo un porto sicuro per lo sbarco di migranti recuperati nel Mediteranneo dalle navi delle organizzazioni non governative. A margine del convegno sulle autonomie locali, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sostanzialmente sottolineato che la strategia del governo per quanto riguarda le ong non cambia. Ravenna continuerà ad accogliere i profughi dopo gli oltre 10 sbarchi organizzati in questi anni, nonostante le numerose critiche contro questa strategia più volte arrivate delle autorità locali e regionali